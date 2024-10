Fra gli ingredienti più attesi dell’autunno figura il cioccolato che nell’intera giornata di domenica 20 ottobre sarà protagonista di speciali abbinamenti nel borgo di Altavilla Monferrato. Il paese torna infatti ad ospitare l’evento “Cioccolato nel Monferrato” che

dall’alba al tramonto riporterà numerose esposizioni, degustazioni e laboratori che avranno luogo lungo le vie del paese. Nella stessa giornata, in Viale Unità d’Italia 2, la sede della storica grapperia Mazzetti d’Altavilla aprirà le porte ai visitatori per proporre

l’abbinamento fra la star della manifestazione (il cioccolato) e i distillati, in occasione dell’autunno che segna la 178° stagione di distillazione dell’azienda.

L’apertura della Casa della Grappa, già antico monastero, avverrà fra le 9 e le 12.30 e dalle 15 alle 18.30 potendo contare sulla presenza di distillati firmati da Mazzetti e selezione di pregiati Cioccolati creati dal marchio piemontese Baratti & Milano con il quale la storica grapperia di Altavilla Monferrato ha intrapreso un cammino di collaborazione sancito anche dalla nascita di alcuni “Grappa & Cioccolato Store” nel Nord-Ovest.

Nella giornata i visitatori potranno accedere alla Caffetteria e alla Cappella Votiva “La Rotonda” ma anche partecipare a tour guidati nella mattinata e nel pomeriggio e assistere in diretta al processo di distillazione. Nel Grappa Store si potranno scoprire anche le ultime novità autunnali fra le quali i Marrons Grappés, i Cioccolatini al Liquore e alla Grappa e le ultime new entry di Mazzetti d’Altavilla come ad esempio “Animo”, il primo whisky realizzato dall’azienda, di recentissimo lancio sul mercato.

Durante la giornata il pubblico avrà a disposizione anche una speciale area golosa e relax nel Parco Storico della sede nella quale potrà deliziarsi con l’irresistibile connubio fra cioccolata e spirits ma anche con alcune dolci creazioni ad opera del Ristorante

Materia Prima, aperto a pranzo con il nuovo menù autunnale.

Prenotazioni su visit.mazzetti.it; info: tel. 0142 926147, eventi@mazzetti.it, www.mazzetti.it.