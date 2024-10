Etna, meraviglioso pastore belga Malinois in servizio nella Polizia Locale alessandrina, ha condotto gli Agenti e i Carabinieri alla ricerca di droga nelle classi, nei corridoi e negli spazi comuni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vinci – Nervi – Fermi – Migliara”, nell’ambito di un progetto di educazione alla legalità stretto con i Dirigenti Scolastici della provincia.

Favorevole il giudizio sull’attività del D.S., dottor Giuseppe Ferina, che ha posto l’accento sulla necessità di «assicurare il benessere degli alunni e rassicurare le famiglie, nel rispetto delle leggi che impongono di tenere a freno i comportamenti devianti degli adolescenti» in quanto «comunità scolastica ed educante».

L’alta specializzazione dei conduttori cinofili e dei cani della Polizia Locale di Alessandria, in collaborazione con i Carabinieri della locale Stazione, ha permesso di recuperare una modica quantità di hashish detenuta per uso personale che, a prescindere dalle responsabilità del singolo, rappresenta un monito per tutti, evidenziando come certi comportamenti possano avere ripercussioni non solo sulla salute ma anche sulla persona in quanto soggetto inserito in un contesto sociale disciplinato da leggi e regolamenti a cui è indispensabile attenersi.

L’importanza del connubio fra forze dell’ordine, nell’occasione Carabinieri e Polizia Locale, e istituzioni scolastiche sta nella creazione di uno strumento condiviso di prevenzione e contrasto alla diffusione delle droghe in ambito scolastico, che si inserisce nella più ampia attività preventiva svolta quotidianamente dai Carabinieri di tutto il Comando Provinciale di Alessandria, impegnati nella costante lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti sul territorio.

Fiducia e condivisione, sono stati i sentimenti rinnovati dal Dirigente Scolastico per la collaborazione con l’Arma e la Polizia Locale, evidenziando ancora una volta la finalità preventiva e didattica dei controlli, auspicandone il costante ripetersi nel corso dell’anno scolastico e degli anni a venire.

Link video: https://we.tl/t-kJXnLZnGo8