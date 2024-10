Una chiamata alla Centrale Operativa della locale Compagnia Carabinieri. È stato appena commesso un furto presso un esercizio commerciale del quartiere “Cristo”. La pattuglia del Comando Stazione di Alessandria Cristo si precipita sul posto.

Pochi istanti prima…

Un 17enne, in compagnia di un altro minorenne, occulta della merce sotto gli indumenti dopo averne danneggiato le confezioni. Raggiunge la cassa, paga una bibita e si avvia all’uscita, pensando di superare le barriere antitaccheggio nella speranza di averla fatta franca.

L’allarme però interrompe ogni velleità.

La cassiera e la direttrice dell’esercizio commerciale chiedono di mostrare la merce occultata e il 17enne sembra collaborativo. Consegna però solo una piccola parte di quanto rubato, quindi si avventa contro la direttrice e la colpisce con ripetuti pugni, guadagnandosi la fuga.

Ad aspettarlo fuori, però, la pattuglia dei Carabinieri appena arrivata davanti all’ingresso.

Fermato e accompagnato in caserma, il giovane viene trovato in possesso della merce sottratta e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, viene arrestato per rapina impropria e condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Torino.