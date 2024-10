I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno scoperto due distinte aree di complessivi 6.000 mq, di cui una

adiacente al torrente Scrivia e l’altra sita a Carbonara Scrivia, all’interno delle quali sono stati rinvenuti cumuli

di rifiuti speciali e pericolosi (materiale edile, pneumatici, carcasse di autovetture, parti di arredi ed amianto).

L’avanzato stato di degrado in cui sono stati trovati i rifiuti nonché la presenza di amianto, rappresentano un

concreto pericolo per la salute pubblica.

Le due aree sono state sottoposta a sequestro e 5 soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Alessandria, per il reato di abbandono di rifiuti speciali e pericolosi.

Le indagini svolte dai finanziari hanno consentito di accertare che gli amministratori di una azienda edile del

tortonese, dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione presso abitazioni private, anziché smaltire correttamente

i materiali di risulta secondo le vigenti normative, ordinavano ad un loro dipendente di trasportarli con i mezzi

dell’azienda per poi abbandonarli presso le due aree sequestrate; il soggetto, dopo essere stato controllato ed

accuratamente pedinato è stato denunciato in flagranza di reato.

Nel frattempo, di concerto con l’Autorità Giudiziaria e con l’intervento del personale dell’A.R.P.A. è stato

effettuato il campionamento dei rifiuti e del suolo per verificarne, rispettivamente, il grado di pericolosità e di

contaminazione, condizione questa necessaria per la successiva bonifica dell’area.

L’intervento, consentirà, inoltre, di procedere al recupero della cosiddetta “ecotassa”, ovvero il tributo speciale

previsto per il deposito in discarica di rifiuti solidi, che si applica anche nei confronti di chi illecitamente mette a

disposizione aree di terreno adibendole a discariche non autorizzate.

L’operazione effettuata dalla Guardia di Finanza di Tortona, evidenzia il costante impegno concorsuale delle

Fiamme Gialle nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare

attenzione alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini.

Si evidenzia che il procedimento penale instaurato verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la

responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di

condanna

