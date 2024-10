Domenica 6 ottobre si è svolta a Villalvernia la prima edizione di “Villa in Festa” organizzata dalla Saoms di Villalvernia in collaborazione con l’associazione Incontri DiVIni APS.

Una giornata che richiama collateralmente la Festa Patronale del paese e che ha visto una buona affluenza di persone durante la giornata. La manifestazione ha animato diversi punti del paese attraverso varie forme: mercatini di creativi e artigiani lungo via Cavour, Stand enogastronomici in Piazza Gritta, un triangolare di calcio femminile under 12 al parco Broglio e una esibizione di musica da pianoforte nel borgo del castello. La serata si è conclusa con balli country in piazza Gritta. Gli organizzatori ringraziano tutti quelli che hanno contribuito per la buona riuscita dell’evento con la propria partecipazione e il Comune di Villalvernia per la disponibilità degli spazi.