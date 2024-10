Il World Folklore Festival, giunto alla sua 6ª edizione, torna a Diano Marina, un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, della musica e delle tradizioni popolari, colori, musiche e suggestioni provenienti da tutto il mondo. Organizzato dall’Agenzia Turistica Liguria Travel in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department, l’evento si svolge nelle meravigliose cornici di Diano Marina, Sanremo e Cannes sia in primavera che in autunno 2024.

Sabato 5 ottobre 2024, Diano Marina sarà protagonista di una giornata ricca di spettacoli folkloristici che porteranno nel cuore della città le danze, i costumi e le melodie di diverse culture internazionali. L’evento – che mira a valorizzare le tradizioni popolari e a promuovere il dialogo tra i popoli attraverso la musica e la danza – avrà come palcoscenico le strade del centro e l’area manifestazioni del suggestivo Molo delle Tartarughe.

La giornata avrà inizio alle 15:00 con una colorata e vivace sfilata dei gruppi folkloristici provenienti da diverse nazioni europee, che sfileranno per le vie del centro di Diano Marina. I gruppi, vestiti con i loro costumi tradizionali, daranno vita a un’esplosione di colori e suoni, regalando al pubblico un’esperienza immersiva nelle tradizioni culturali di Slovacchia, Belgio, Portogallo, Germania, Lituania, Estonia, Repubblica Ceca e Repubblica Srpska.

Alle 16:00, tutti i gruppi si esibiranno nell’area del Molo delle Tartarughe, trasformando la piazza in un palcoscenico all’aperto, con performance di danza e musica che incanteranno il pubblico. Sarà un’occasione unica per ammirare la varietà delle espressioni culturali di diverse comunità europee, che si riuniscono in uno spirito di condivisione e fratellanza.

Tra i gruppi protagonisti dell’evento di sabato 5 ottobre ci saranno Chorvatanka dalla Slovacchia, LA CARACOLE dal Belgio, Grupo de Cantares Santa Eulalia, Grupo Folclórico da Região de Arganil e Entretenga dal Portogallo, Siebenbürger Volkstanzgruppe Drabenderhöhe e Bulgarische Rose dalla Germania, Kolektyvas Grija dalla Lituania, Tarvanpää dall’Estonia, DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR JAVORNÍČEK e Dance group Studánka, Kamínek e Horácká muzika dalla Repubblica Ceca e Folklorni Ansambl Vreteno Koprivna dalla Repubblica Srpska.

Ogni gruppo porterà in scena la propria tradizione musicale e coreografica, permettendo al pubblico di vivere un’esperienza unica di scoperta delle radici culturali di paesi vicini e lontani. Il festival non è solo uno spettacolo, ma anche un modo per celebrare l’unione tra i popoli attraverso l’arte, confermando Diano Marina come un crocevia culturale internazionale.

Il World Folklore Festival rappresenta un’opportunità unica per immergersi in una giornata all’insegna delle tradizioni popolari e della convivialità, grazie a un evento che si propone come un punto di incontro tra diverse nazioni e culture, promuovendo la bellezza della diversità e il rispetto reciproco.

L’appuntamento è dunque per sabato 5 ottobre 2024 a Diano Marina: un’occasione speciale per vivere un’esperienza indimenticabile, circondati da musica, danza e un’atmosfera di festa. Il Festival del Folklore tornerà nella Città degli Aranci giovedì 10 ottobre con altri gruppi e l’arrivederci alla primavera 2025.