Nella serata di venerdì 27 settembre 2024, presso il Teatro Civico di Tortona, si è svolta la premiazione della 5^ edizione del concorso “Stop Bullying Now”, un’iniziativa nata con l’obiettivo di sensibilizzare e far riflettere sul tema del bullismo, ideata da Rotary Club Tortona Distretto 2032.

La classe 2AC dell’anno scolastico 2023/24, indirizzo Servizi Commerciali, ha ottenuto il secondo premio nella categoria “over”. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie al progetto realizzato sotto la guida dei docenti di Italiano e di Economia Aziendale, il prof. Vittorio Pessini e la prof.ssa Annalisa Fieno.

Il video, intitolato “Perché a me?”, affronta con delicatezza e intensità un tema purtroppo sempre attuale, soprattutto fra i giovani.

L’intera classe ha partecipato attivamente a tutte le fasi della realizzazione, fornendo idee che hanno arricchito il progetto. Un ringraziamento speciale va proprio ai proff. Pessini e Fieno, che, oltre a coordinare l’attività, hanno supportato i loro studenti nel montaggio del video e della colonna sonora, che si sono rivelati elementi fondamentali per la riuscita del lavoro. “Perché a me?” è stato particolarmente apprezzato dalla giuria proprio per la sua originalità: diversamente da molti altri video sul tema, infatti, gli autori/attori non hanno utilizzato né espressioni facciali né dialoghi, affidando interamente ai gesti la narrazione del dramma di chi è vittima del bullismo. La mimica è stata messaggio ancora più universale e incisivo, capace di toccare profondamente il pubblico senza bisogno di far ricorso alle parole.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre ai familiari e agli studenti, anche i rappresentanti del Rotary Club di Tortona, un’organizzazione che, da sempre, profonde il suo impegno in progetti educativi e sociali a favore dei giovani. Rotary Club ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa “Stop Bullying Now”, riconoscendo l’importanza di diffondere consapevolezza su un problema che non è solo scolastico, ma anche sociale.

Tra i presenti anche il Maggiore Gianluca Bellotti, comandante dei Carabinieri di Tortona, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra scuole, famiglie e Forze dell’Ordine nella lotta contro il bullismo. Nel suo intervento, il Maggiore ha ricordato quanto sia cruciale il dialogo per prevenire situazioni di violenza e offrire sostegno alle vittime, ribadendo che solo attraverso un’azione sinergica si possono ottenere risultati concreti.

Nel corso delle riprese, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare uno dei protagonisti del video premiato, che ha voluto condividere le sue emozioni sul bullismo: “La realizzazione del video è stata davvero interessante. Si è trattato di un’esperienza diversa e persino divertente. Interpretare il ruolo del “bullizzato” mi ha fatto riflettere in modo costruttivo su una situazione nuova ed inaspettata”.

Durante la serata è stato premiato anche lo studente Leonardo Gobbo della classe quinta indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, vincitore nello scorso anno scolastico del secondo premio a livello nazionale del concorso “Legalità e Cultura dell’Etica” con un elaborato scritto riguardante le opportunità, i rischi e le possibili illegalità legate all’intelligenza artificiale. Leonardo era stato già invitato nei mesi scorsi a Torino al Palazzo dell’Arsenale, per partecipare a una conferenza tenuta da esperti del settore e per ritirare l’attestato e il premio.

Martina WANG e Jayasekara JAYAKODI – 3AC Servizi Commerciali