L’opera caposaldo della musica sinfonica e corale verrà eseguita per la prima volta a Tortona dal Coro Bach di Milano e dall’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia.

Si è aperta con un grande successo di pubblico la seconda fase del Perosi Festival 2024. Lo scorso 20 ottobre, infatti, il Guillou Consort si è esibito in una Cattedrale a Tortona gremita anche da tanti ospiti delle RSA del territorio che, anche quest’anno, sono state attivamente coinvolte in un ampio progetto che mira alla promozione della socializzazione e alla partecipazione degli ospiti delle strutture ai momenti più importanti della vita della comunità.

La rassegna musicale dedicata al compositore e sacerdote tortonese Lorenzo Perosi è ora pronta ad offrire un altro appuntamento significativo, sia per la qualità che per l’unicità della proposta.

Il 24 novembre, infatti, in Cattedrale a Tortona risuonerà l’Ein Deutsches Requiem di Johannes Brahms eseguita, per la prima volta in città, dal Coro Bach di Milano e dall’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia, insieme a solisti di livello internazionale.

Si tratta di un’opera potente e tra le più importanti che si possano annoverare nell’ambito della musica corale. E’ stata composta tra il 1865 e il 1868 e segna l’inizio della maturità artistica del musicista. L’opera si colloca nel solco della secolare tradizione musicale germanica e viene concepita da Brahms per coro e orchestra, sebbene ci sia traccia di una versione per pianoforte a quattro mani e per piano solo.

Il testo è costituito da passi tratti dall’Antico e dal Nuovo Testamento, selezionati e montati dallo stesso Brahms in maniera del tutto personale, ma in modo da dare a ciascun movimento sostanza poetica e un preciso significato. Il risultato è un affresco corale di grande intensità espressiva.

Il concerto del 24 novembre, dunque, rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati del genere musicale e non per assistere ad un’interpretazione di eccellenza di una delle opere più importanti della musica classica. Il Coro Bach sarà diretto dal Maestro Sandro Rodeghiero, con la partecipazione del soprano Danae Riko e del baritono Roman Janal. L’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia sarà diretta dal Direttore Alessandro Ferrari.

L’ingresso all’evento, con inizio alle 17.00, è gratuito fino ad esaurimento posti. Il biglietto è già prenotabile online sul sito www.lorenzoperosi.net

L’ultimo concerto in programma per questa edizione della rassegna si terrà il 1° dicembre con il ritorno dell’Orchestra del Conservatorio “G. Verdi” di Torino, diretta dal Maestro Giuseppe Ratti, che si esibirà, dopo esito positivo del sopralluogo tecnico, in una location del tutto inedita, ovvero uno degli spazi all’interno della nuova Cittadella dello Sport di Tortona per quello che sarà il suo primo utilizzo come luogo di promozione della cultura per allargare il concetto di incontro e socialità già legato allo sport.

Il Perosi Festival, frutto del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione CR Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione CR Tortona e di numerosi sponsor, ottenendo anche prestigiosi patrocini tra i quali quello della Provincia di Alessandria.