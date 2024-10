Si rinnovano per il 2024 gli appuntamenti di Monferrato Classic Festival, iniziativa dedicata ai giovani talenti della musica classica, presso l’Auditorium di Santa Chiara.

Domenica 3 novembre 2024, alle ore 17,00 si terrà il concerto per pianoforte conil Duo Omonoos composto da Silvana Gatti e Gabriele Salemi, proporrà musiche per pianoforte di C. Chaminade, M. Ravel, F. Poulenc, P. Hindemith, C. Debussy e P.I. Tchaikovsky.

Domenica 17 novembre 2024, alle ore 17,00 Morgan Branzaglio, al pianoforte, eseguirà musiche di J.S. Bach, F.J. Haydn, F. Mendelssohn, J. Brahms e R. Schumann.

Le iniziative proseguiranno domenica 24 novembre 2024, alle ore 17,00 con il recital per pianoforte di Anita Costa e domenica 1 dicembre 2024, alle ore 17,00 con il Concerto per pianoforte tenuto da Sabrina Lanzi.

Il Sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra sottolinea: “Si rinnova l’affascinante proposta di Monferrato Classic Festival con un ciclo di concerti che apre ai futuri appuntamenti di Monferrato Classic Orchestra presso il Teatro Municipale che andranno a culminare con il tradizionale Concerto di Capodanno, elemento di pregio dei nostri programmi che promette di ripetere i successi degli ultimi anni. Grazie all’investimento dell’Amministrazione Comunale l’auditorium Santa Chiara ospita la grande musica, messa a disposizione del pubblico liberamente e gratuitamente, dando una rilevante opportunità di divulgazione e fruizione culturale ampia e aperta a tutti”.