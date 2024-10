In prima assoluta la “Missa secunda in honorem Beati Caroli” di Perosi, replicata poi dall’ensemble a Milano

L’edizione 2024 del Perosi Festival prende il via il 20 ottobre, dopo il successo delle anteprime estive che hanno arricchito l’offerta culturale di Tortona nei mesi scorsi. Ad inaugurare la rassegna dedicata al Maestro Lorenzo Perosi sarà il prestigioso Guillou Consort, ensemble vocale e strumentale di fama internazionale.

Il Guillou Consort, fondato da Daniele Tobio in onore del poliedrico maestro Jean Guillou, torna a Tortona per un concerto straordinario. L’ensemble, che dal 2022 si dedica a omaggiare l’opera di Lorenzo Perosi, si è esibito sotto la direzione di illustri maestri come Mons. Giuseppe Liberto, emerito della Cappella Sistina, e Mons. Marcos Pavan, attuale direttore della Cappella musicale papale.

Il concerto inaugurale, diretto da Matteo Cesarotto con l’organista Alessandro Perin, si terrà alle 18:30 nella Cattedrale di Tortona. Il programma prevede la prima esecuzione assoluta della “Missa secunda in honorem Beati Caroli”, composizione commissionata a Perosi dal Beato Cardinale Schuster per l’inaugurazione dell’organo del Duomo di Milano.

L’evento verrà replicato a Milano nella Chiesa di Santa Maria della Pace, luogo storicamente legato alle esecuzioni perosiane di fine Ottocento. Questa location, insieme al Salone Perosi, fu teatro di importanti prime mondiali, tra cui il “Mosè” diretto da Arturo Toscanini.

Il Guillou Consort, con la sua interpretazione della Missa Beati Caroli Secunda, si propone di riportare alla luce la bellezza e la complessità dell’opera perosiana, offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica che unisce tradizione e innovazione.

Questa iniziativa, parte del progetto “Perosi 60: Tortona città della musica”, rafforza il legame tra Tortona e i grandi centri culturali nazionali e internazionali. L’evento vede la collaborazione dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e della Custodia di Terra Santa.

L’ingresso al concerto è gratuito, con possibile prenotazione tramite il sito www.lorenzoperosi.net.

Il Perosi Festival 2024 è realizzato grazie al sostegno della Fondazione CR Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione CR Tortona e di numerosi sponsor. Gode inoltre del patrocinio della Provincia di Alessandria.