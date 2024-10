Sono stati ricevuti in Comune dal Vice Sindaco Luca Novelli i quattro casalesi che si sono laureati campioni del mondo a squadre nella World Cup di Calcio da Tavolo, noto come Subbuteo, durante il torneo organizzato dalla FISTF tenutosi il 21 e 22 settembre a Tunbridge Wells, nel Regno Unito.

I quattro giocatori casalesi, che nel corso dell’incontro hanno ricevuto una targa per suggellare l’impresa, sono Filippo Cubeta, del Barcellona Subbuteo Club, Francesco Borgo e i fratelli Christian e Lorenzo Fricano del Subbuteo Casale, e hanno primeggiato tra oltre trecento partecipanti provenienti da ventisei nazioni tra le quali Brasile, Singapore, Giappone e Cina.

Il Vice Sindaco Luca Novelli, nel complimentarsi con neo-campioni del mondo ha affermato: “Questo nuovo incontro conferma il ruolo di Casale Monferrato come una vera e propria culla di talenti nelle più disparate discipline: complimenti ai nostri campioni per il loro impegno e la loro impresa che è un vanto per tutti i casalesi”.