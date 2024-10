Anche quest’anno l’Associazione BIOS – donne operate al seno ha deciso di sostenere l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria con alcune donazioni frutto delle raccolte fondi realizzate durante l’anno.

In particolare all’Oncologia, diretta da Maura Rossi, sono stati consegnati 20 tavoli servitori, uno per ogni letto, e un computer utile a medici e infermieri per poter avere in tempo reale i risultati degli esami di ciascun paziente e poter consultare in maniera rapida la loro storia.

Come ricorda Marta Martini, Presidente dell’Associazione: «La BIOS è nata nel 1996 con lo scopo di dare assistenza morale, psicologica e pratica alle donne operate al seno e ai loro familiari. L’obiettivo è quindi diffondere l’importanza della prevenzione, soprattutto nel tumore al seno».

L’Azienda ringrazia tutte le volontarie che con costante impegno affiancano il reparto di Oncologia, ma anche il Centro Senologico e il Day Hospital Oncoematologico per rispondere ai bisogni dei professionisti e dei pazienti.