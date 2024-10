“Equilibrio e benessere” è l’evento promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Casale Monferrato che si terrà al Castello del Monferrato, nella Sala Marescalchi, sabato 26 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 17,00.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle attività realizzate durante il mese della prevenzione del tumore al seno e mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione sanitaria.

In linea con l’obiettivo dell’Amministrazione di diffondere una cultura della prevenzione, “Equilibrio e benessere” offrirà ai cittadini una giornata di incontri formativi e pratici su diverse discipline volte al miglioramento della qualità della vita: saranno organizzate lezioni e approfondimenti con professionisti del settore, tra cui psicologi, esperti di reiki, shiatsu, yoga, riflessologia, estetica e cura della persona.

La presenza delle aziende del territorio che hanno ottenuto la certificazione UNI/Pdr 125/2022 per la parità di genere, consentirà di avere maggiore consapevolezza sulle iniziative volte a favorire il superamento del gap di genere sull’ambiente di lavoro.

L’Assessore alle Pari Opportunità Annalisa Rizzo afferma: “Come Ente rappresentante del territorio, il Comune di Casale Monferrato si impegna a supportare e promuovere progetti pubblici che rispondano all’interesse generale e questa iniziativa, a ingresso libero, intende offrire alla collettività strumenti utili per una maggiore consapevolezza della propria salute e promuovere la prevenzione come metodo di vita, facendolo in termini positivi e propositivi. Un’attenzione particolare sarà dedicata al tema della prevenzione del tumore al seno, invitando i partecipanti a sottoporsi a visite mediche periodiche.

L’invito a tutti i cittadini è a partecipare numerosi a questo evento, che rappresenta un importante momento di riflessione e condivisione sul benessere e la salute”.