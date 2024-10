La discussione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 ha caratterizzato l’intero Consiglio Comunale che si è tenuto ieri sera, mercoledì 23 ottobre.

In apertura l’Assessora al Bilancio, Carlotta Carraturo, ha sintetizzato i punti principali del documento, già illustrato in modo approfondito dagli Assessori in sede di commissione consiliare, e ha relazionato sullo stato di attuazione del programma. «Il Dup rappresenta la guida strategica e operativa dell’Ente – ha spiegato Carraturo – ed è frutto della collaborazione di tutti i settori comunali. Circa il 28% degli obiettivi sono stati completati, tra questi possiamo citare l’ampliamento dell’orario del Punto Giovani, l’adeguamento della macrostruttura comunale, l’aggiornamento del piano di protezione civile, l’incremento dei posti degli asili nido, la realizzazione dei cantieri di lavoro, la costituzione delle consulte del volontariato e delle pari opportunità. Per un 50% – ha aggiunto l’Assessora – si tratta di progetti già avviati come, ad esempio, la costituzione del gruppo di controllo delle società partecipate, l’aumento degli addetti della Polizia Municipale, la realizzazione del Peba, la strutturazione del piano delle asfaltature. Infine una parte degli obietti sono ancora da avviare, tra questi la realizzazione degli orti urbani, l’avvio dei lavori per il rifacimento della pista d’atletica, la costituzione dello sportello casa».

Dagli interventi successivi, che hanno toccato tutti i punti contenuti nel documento di programmazione, sono emerse le diverse posizioni espresse dai gruppi di maggioranza e di opposizione.

L’opposizione, tra le altre cose, ha denunciato la mancanza di una visione chiara nei confronti della città e ritardi nell’esecuzione dei principali lavori pubblici, come ad esempio la riqualificazione del Parco Castello e dell’edificio ex Cavallerizza.

Di parere opposto le forze di maggioranza che hanno sostenuto in modo convinto le scelte dell’Amministrazione comunale, sottolineando, in particolare, i 2 milioni di euro impegnati dall’inizio della legislatura per la manutenzione stradale e del verde pubblico.

«Il Dup – ha spiegato nella sua replica il Vice Sindaco Simone Tedeschi – rispecchia la visione di città contenuta nel programma elettorale e si ispira a due principi fondamentali, la sostenibilità ambientale e quella sociale. A questa logica rispondono, ad esempio, la programmazione degli interventi di manutenzione, la ristrutturazione di parte della scuola Oneto, l’attivazione del trasporto pubblico a chiamata e altre opere in fase di progettazione come la riqualificazione di corso Marenco, la realizzazione del nuovo scolmatore e il rifacimento della pista d’atletica».

Il Sindaco, Rocchino Muliere, nel suo intervento conclusivo ha posto l’accento, tra le altre cose, sulle difficoltà rispetto all’assistenza alle autonomie per studenti con disabilità: «Quest’anno il Governo ha previsto tagli significativi per gli Enti Locali. Per l’assistenza alle autonomie, ad esempio, ci sono stati assegnati 40.000 euro a fronte di uno stanziamento del Comune di circa 400.000 euro. Spero che in futuro si possa trovare una soluzione perché le richieste da parte delle famiglie per questo servizio sono in continuo aumento».

Infine, è emersa una considerazione condivisa da tutti i gruppi in modo trasversale, vale a dire la necessità di realizzare la “tangenzialina” Novi – Pozzolo.

«Si tratta – ha ricordato il Sindaco – di un’opera essenziale per migliorare la viabilità cittadina, ridurre l’inquinamento e favorire lo sviluppo logistico e produttivo dell’intera area novese». Dal Consiglio, quindi, è stato lanciato un appello a Provincia, Regione e Governo nazionale affinché si possano reperire le risorse necessarie al finanziamento dell’infrastruttura.

La seduta è terminata con la votazione sul testo finale del Dup. Il documento è stato approvato con 11 voti favorevoli e 6 contrari.