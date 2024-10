Nell’ambito delle iniziative AFA26 promosse dal Comune di Alessandria, l’Associazione Aleramica è lieta di

annunciare un evento speciale dedicato ai bambini tra i 5 e 10 anni per festeggiare Halloween. In

collaborazione con diverse realtà associative del territorio, l’iniziativa offrirà ai più piccoli una serata ricca di

sorprese, divertimento e magia.

L’evento si terrà il 31 ottobre a partire dalle ore 18 presso i giardini pubblici di Viale Repubblica, dove i

bambini saranno coinvolti in un’avventura emozionante tra prove di destrezza, coraggio e incontri con

personaggi misteriosi.

A rendere la serata ancora più speciale, saranno le performance artistiche della scuola di danza Dance for

Life di Serena Venturini, che ha preparato spettacoli unici pensati appositamente per l’occasione.

Per aggiungere un tocco di calore all’atmosfera autunnale, il Bocciofilo Alessandrino servirà caldarroste per

riscaldare e deliziare i partecipanti.

I bambini avranno la possibilità di divertirsi e mettersi alla prova in un contesto sicuro e coinvolgente, con

l’accompagnamento di animatori e performer esperti che li guideranno attraverso un percorso fantastico e

sorprendente.

La partecipazione è possibile solo su prenotazione, tutte le informazioni sono disponibili presso il sito

ufficiale dell’Associazione Aleramica: www.aleramica.it

Sarà l’occasione per passare una serata speciale, ricca di magia e spettacoli inattesi, insomma una serata

indimenticabile.

Correlati