Nei prossimi giorni gli asfalti di Diano marina saranno interessati da attività di ripristino del manto stradale, programmate per mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre. I lavori interesseranno via Cavour incrocio via Lombardi Rossignoli, via F. Petrarca zona incrocio via Caterina Da Siena, via Caterina Da Siena a monte dell’incrocio con via Petrarca, via Ruffini nel tratto nei pressi dell’incrocio con via C. Colombo, via Rossini, tratto a valle di via All’Isola, via dei Giacinti, zona a valle di Viale JF Kennedy.

