L’ Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (Anutel) – Ente del Terzo Settore che ha sede nazionale a Cosenza ma aderenti in tutta Italia, ha scelto il Comune di Tortona come sede di un importante convegno sulla finanza pubblica locale e le nuove linee guida della riforma della riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

L’incontro che ha portato a Tortona oltre che i dirigenti dell’Anutel anche una cinquantina di iscritti provenienti da diverse località delle province di Alessandria, Biella, Genova, Vercelli e Pavia si è svolto questa mattina, lunedì 28 ottobre, presso la Sala Romita del Comune di Tortona ed è stato particolarmente importante per gli addetti.

E’ stato aperto dall’intervento del vicesindaco di Tortona, Daniele Calore, che dopo i consueti saluti da parte del Comune ha rivolto il suo ringraziamento all’Anutel. “Siamo onorati dell’attenzione che Anutel ha deciso di accordarci, scegliendoci come sede del convegno sui tributi locali – ha detto Calore – avere come ospite il dirigente dell’ Ispettorato generale della Finanza pubblica rende il giusto merito al lavoro quotidiano che tutto il settore finanziario e il comune di Tortona in generale svolge con dedizione e professionalità al servizio dei cittadini. E’ stata un importante occasione di confronto per essere aggiornati sulle nuove direttive del governo in materia di finanza pubblica.”