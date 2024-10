Quest’oggi al 41° piano del Palazzo della Regione è stato firmato l’Accordo di Programma riguardante i comuni del territorio delle Province di Asti e Alessandria.

L’Accordo del Quadrante Sud Est ha ricevuto un contributo pari a 3.457.931 euro suddivisi sui Comuni di Monleale, Unione Montana Valle Borbera e Spinti, Castelnuovo Scrivia (Asti), Calosso e Castellero (Alessandria). Gli interventi in questo Accordo sono la ricostruzione padiglione sportivo per il gioco dell’hockey in line e efficientamento energetico a Monleale, le opere di efficientamento della riserva di risorsa idrica della Valle Spinti, il relativo utilizzo per emergenza antincendio e eventuale installazione di centraline idroelettriche per l’Unione Montana Valle Borbera e Spinti, il restauro e ri-funzionalizzazione del Castel Vecchio di Calosso, il restauro, consolidamento e allestimento museografico di Palazzo Centurione a Castelnuovo Scrivia e la riqualificazione fabbricato comunale sito in via Vernetto con completamento lavori per la realizzazione di un centro per la valorizzazione del territorio e della nocciola a Castellero.

Alla presenza dei 44 Sindaci e rappresentanti di altrettanti Comuni Piemontesi, quest’oggi sono stati siglati sei accordi di programma, che rappresentano sei aree della regione, finanziati grazie ad un fondo di 26.377.400 euro.

Accordi che permetteranno di realizzare in altrettanti Comuni mense scolastiche, impianti sportivi, ristrutturazione di dimore storiche e valorizzazioni di parchi naturali. Un patto con le istituzioni locali che la Regione ha onorato attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) provenienti dall’Accordo sottoscritto il 7 dicembre del 2023 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

<Con la firma odierna andiamo a sbloccare importanti risorse grazie ai quali ben 44 Comuni piemontesi saranno in grado di realizzare opere fondamentali per le loro comunità – dichiarano il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore Gian Luca Vignale.

La presenza oggi, al Palazzo della Regione Piemonte conferma lo stretto legame e il rapporto di collaborazione che la Regione ha intrecciato nel corso degli anni con le amministrazioni locali e, con l’utilizzo dello strumento degli Accordi di Programma, la condivisione del percorso di realizzazione delle opere tra Regione e enti locali>.

<Grazie agli Accordi di Programma finanziati con i Fondi di Sviluppo e Coesione i Comuni delle Province di Asti e Alessandria hanno potuto beneficiare di contributi per 3 milioni, 457mila e 931 euro totali destinati a 5 realtà dell’Astigiano e Alessandrino. E’ l’ennesimo esempio dell’attenzione dell’amministrazione Regionale ai comuni piemontesi, che potranno realizzare opere e progetti attesi da anni> dichiarano gli Assessori Regionali Marco Gabusi e Enrico Bussalino.

<La Regione Piemonte è fortemente impegnata nell’investire in progetti strategici di riqualificazione del territorio. Gli accordi di programma con l’Unione Montana Valli Borbera e Spinti per il potenziamento delle risorse idriche e con i Comuni di Monleale per la ricostruzione del padiglione sportivo per il gioco dell’hockey e l’efficientamento energetico e Castelnuovo Scrivia per il restauro del museo civico ed altre opere rientrano in questa direzione.

Con questo stanziamento complessivo di 2,4 milioni di euro dimostriamo una forte attenzione per il territorio nella consapevolezza che preservarlo significhi migliorare la qualità della vita delle persone> ha dichiarato l’Assessore Federico Riboldi.