Grazie ai fondi del PNRR, è in corso la sostituzione della TAC dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (AOU AL) con l’obiettivo di offrire ai pazienti strumenti sempre più all’avanguardia per una diagnosi tempestiva e accurata. Per garantire la continuità del servizio durante il periodo di rinnovo, l’AOU AL ha provveduto al noleggio di una TC mobile, che sarà operativa a partire dal 28 ottobre 2024.

La nuova apparecchiatura sarà posizionata su via Santa Caterina da Siena, nei pressi dei civici 32 e 34, permettendo così di non interrompere le attività di diagnostica avanzata.

Per consentire il posizionamento e la fruibilità del mezzo, il Comune di Alessandria, con apposita ordinanza, ha autorizzato la chiusura di via Santa Caterina da Siena dalle ore 7 del 21 ottobre 2024 fino alle ore 20 del 3 gennaio 2025, per consentire il posizionamento del mezzo. Sarà comunque garantito il transito pedonale.

L’AOU AL ringrazia tutti per la collaborazione e si scusa per i disagi temporanei legati ai lavori di ammodernamento, che permetteranno di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi sanitari offerti.