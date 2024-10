La Polizia di Stato di Alessandria nella nottata tra il 17 e il 18 ottobre, in particolare gli operatori della Squadra Volante della Questura, come sempre impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, interveniva su segnalazione della Sala Operativa in Piazza de André per una lite in corso tra due soggetti.

Giunti rapidamente sul posto, gli operatori prendevano contatti con una delle due parti della lite, un cittadino marocchino classe ’90, il quale riferiva di avere avuto una discussione con un suo conoscente, ormai allontanatosi, dal quale ricevevaun pugno al viso. Seppur richiesto, l’aggredito affermava, con sospetta fretta e lacunosità, di non avere bisogno di ulteriore ausilio senza indugiare oltre sull’episodio scatenante l’intervento.

I poliziotti, comunque, procedevano ad identificarlo e, una volta consultate le banche dati in uso alla Polizia di Stato, apprendevano che l’uomo risultava gravato da un ordine di carcerazione per pena definitiva di 5 anni, 9 mesi e 29 giorni, in merito a svariati reati (furto, rapina, lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti). La circostanza veniva poi ulteriormente accertata all’esito del fotosegnalamento, che confermava le generalità fornite.

Il personale della Squadra Volante, procedeva quindi, dopo gli atti di rito, ad accompagnare in carcere il soggetto per l’espiazione della condanna.