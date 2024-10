Nell’ambito delle attività di controllo del territorio a contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i

Finanzieri della Compagnia di Novi Ligure hanno tratto in arresto un cittadino novese, mentre un altro è stato

denunciato a piede libero.

In particolare, durante un posto di controllo, le Fiamme Gialle fermavano e sottoponevano ad accertamenti

un’autovettura e le due persone a bordo della stessa. Le attività di ricerca consentivano di rinvenire, occultati

nella portiera dell’auto, circa 50 grammi di hashish.

I militari decidevano quindi di approfondire il controllo effettuando perquisizioni personali e locali, all’esito

delle quali il primo soggetto veniva trovato in possesso di 4 banconote da €. 20,00 risultate false e denaro

contante per €. 350,00, mentre nell’abitazione del secondo venivano sequestrati ulteriori 250 grammi di hashish e

5,5 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione.

Quest’ultimo veniva quindi tratto in arresto e, al termine del processo “per direttissima”, condannato dal

Tribunale di Alessandria per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Il primo, invece, veniva segnalato alla Procura di Alessandria per violazione delle norme in materia di sostanze

stupefacenti e per essere stato in possesso di banconote false.

Si evidenzia che il procedimento penale instaurato verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la

responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di

condanna.

L’attività testimonia l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio operato dalle Fiamme Gialle a contrasto

dei traffici illeciti e conferma il costante impegno del Corpo nella tutela della legalità e della salute pubblica

