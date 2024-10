Il gruppo consiliare della Lega di Tortona presenta una mozione per introdurre anche a Tortona la figura del Garante dei diritti dei Disabili.

Si tratta di una figura, scelta dal Sindaco, che andrà a interporsi tra i cittadini con disabilità anche temporanee, gli uffici comunali e gli enti preposti, al fine di avvicinare ulteriormente l’Amministrazione Comunale ai cittadini e favorire la collaborazione fattiva nel superamento di tutte le barriere.

In linea con la Lega a livello nazionale e l’attività del Ministro per le Disabilità On. Alessandra Locatelli, anche a Tortona la volontà politica è quella di porre al centro dell’attenzione le fasce più svantaggiate, ribadendo particolare sensibilità verso i cittadini con disabilità come accaduto durante la precedente consiliatura, quando la Città di Tortona ha aderito formalmente alla piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), sempre grazie a una mozione presentata dal gruppo Lega nel Luglio 2023