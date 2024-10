Il Questore della provincia di Imperia Andrea Lo Iacono ha ammonito un cittadino straniero responsabile di violenza domestica nei confronti della ex compagna e della figlia minore di entrambi. In particolare, la donna ha presentato una istanza di ammonimento dopo che l’uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, in seguito ad alcuni diverbi con la figlia minorenne, aveva proferito gravi minacce nei loro confronti e dei loro familiari. In esito alla istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura è stata accertata la personalità violenta del soggetto e la veridicità dei fatti esposti; pertanto lo straniero -che è residente in un’altra provincia- è stato ammonito e invitato a tenere una condotta conforme alla legge, con l’avvertenza che in caso contrario sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria

