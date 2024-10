Il World Folklore Festival torna a Diano Marina per il secondo appuntamento della stagione, previsto per giovedì 10 ottobre. Questa nuova tappa del festival porterà sul palco gruppi folkloristici provenienti da diversi angoli del mondo, pronti a far conoscere le loro tradizioni attraverso esibizioni spettacolari di danza, musica e canti popolari.

Organizzato dall’Agenzia Turistica Liguria Travel in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department, il World Folklore Festival è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della cultura tradizionale e del folklore internazionale. Questa 6ª edizione, che si tiene nelle città di Diano Marina, Sanremo e Cannes durante le stagioni primaverile e autunnale del 2024, continua a sorprendere il pubblico con una serie di esibizioni colorate e coinvolgenti.

La giornata di giovedì 10 ottobre vedrà la partecipazione di nuovi gruppi provenienti da Colombia, Romania, Euskal Herria, Ungheria e Lituania, che condivideranno con il pubblico le proprie tradizioni culturali.

Il programma prevede:

– Ore 15:00: sfilata dei gruppi folkloristici lungo le vie del centro di Diano Marina. I gruppi sfileranno con i loro coloratissimi costumi tradizionali, offrendo un’anteprima delle loro performance e creando un’atmosfera di festa e celebrazione.

– Ore 16:00: esibizioni presso l’area del Molo delle Tartarughe, dove ogni gruppo porterà in scena coreografie e canti rappresentativi delle rispettive culture.

Durante questa seconda data del festival, il pubblico potrà assistere alle esibizioni di sei gruppi straordinari: Puerta de Oro de Colombia e Academia de Artes Danzarias Kandil dalla Colombia, Children’s Singing Group “ARTA JUCĂUȘĂ” dalla Romania, Aurrera Dantza Taldea dal Euskal Herria (Paese basco), Young Szinva Folk Dance Ensemble dall’Ungheria e Vilnius Tech “Vingis” Folk Groupdalla Lituania.