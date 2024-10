In occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Alessandria organizzano una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione dei disturbi visivi e dell’accesso alle cure oculistiche.

Il Comune ha deciso di affiancare i promotori riconoscendo il patrocinio alla manifestazione che si svolgerà il 10 ottobre 2024 in Piazza Mazzini. Qui, dalle 09.00 alle 13.00, sarà presente un camper attrezzato per effettuare screening oculistici gratuiti per un controllo preliminare della vista.

Parallelamente, durante tutta la giornata, verranno distribuiti opuscoli informativi in diverse zone di Alessandria e Casale Monferrato:

Alessandria: Corso Roma

Casale Monferrato: Via A. Saffi e Via Duomo

Inoltre, sarà disponibile un’intervista registrata con il Dottor Cavallero, oculista presso il Centro Ipovisione di Alessandria, sul tema della prevenzione visiva e delle ultime novità in campo oculistico. L’intervento sarà trasmesso su Facebook, YouTube e TikTok.