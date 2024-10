Imperia si prepara a celebrare Halloween con un programma speciale che animerà l’Expo Salso il 31 ottobre, offrendo attività per tutte le età, musica dal vivo e spettacoli a tema. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Imperia in collaborazione con il Civ di Borgo Marina e Confesercenti Imperia, mira a creare un’esperienza festiva coinvolgente per la comunità e i visitatori.

L’evento inizierà alle ore 15:30 con “Happy Halloween”, un momento dedicato interamente ai bambini e alle loro famiglie. Il team di animatori di Fem Spettacoli allestirà un ambiente magico, dove i più piccoli potranno divertirsi e immergersi nello spirito di Halloween. Giochi, spettacoli e sorprese renderanno il pomeriggio un’occasione indimenticabile di svago per i bambini, accompagnati in un mondo incantato pensato appositamente per loro.

Dalle ore 22:00 a ritmo di musica con il concerto live di Kikko della Combricola del Blasco. La sua performance, che riproporrà i grandi classici del rock italiano, saprà far vibrare il pubblico e creare momenti di intensa partecipazione. A seguire, per coloro che vorranno prolungare la festa fino a tarda notte, il DJ Alex Guesta darà vita a un DJ set a partire da mezzanotte, in collaborazione con Koko Beach e Mas Movida, accompagnando il pubblico fino a tarda notte.

“Vogliamo rendere Halloween un appuntamento festivo per tutti, dai più piccoli ai giovani e alle famiglie. Questo evento nasce dal desiderio di rendere Imperia una città viva e accogliente, dove le persone possono ritrovarsi e divertirsi insieme. Grazie alla sinergia tra il Comune e le associazioni locali, siamo certi che Halloween all’Expo Salso sarà un momento memorabile per l’intera comunità”, commenta l’Assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio.