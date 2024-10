Secondo appuntamento del Festival internazionale ” A.F. Lavagnino” Musica e Cinema in sinergia con il Marenco Music Festival previsto per mercoledì 6 novembre alle ore 21 presso il Teatro Marenco di Novi Ligure.

La serata d’ onore dal titolo “Puccini 100, La musica immortale ” è un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa.

Ascolteremo le più celebri composizioni e arie d’ opera: Tosca, Turandot, Mimì, Madama Butterfly, donne sensibili e sensuali sempre pronte al sacrificio. Musica e parole raccontano questo importante evento che vede la partecipazione del soprano Daria Masiero, considerata una delle voci più importanti del panorama lirico mondiale e oltre a vincere numerosi concorsi si è esibita con Renato Bruson, Placido Domingo, Josè Carreras. Canta in alcuni dei maggiori teatri: Scala di Milano, Regio di Torino, Teatro Carlo Felice di Genova, Opera di Melbourne, National di Tokyo, Sidney Opera Hoyse, Salzburg Festspiel e altri sotto la direzione di importanti direttori e registi: Muti, Chung, Oren, Abbado. Inoltre la presenza di Alessandro Fantoni considerato tra i più promettenti tenori, una delle più belle voci in ambito operistico. Ha debuttato nel 2012 al Teatro Carlo Felice di Genova e si è esibito in tutta Europa, Giappone, Egitto.

Ad impersonare Puccini sarà Vincenzo Santagata, il quale vanta numerose esperienze come attore di prosa, attore cantante e comico presso “La nuova compagnia Massimini”. È anche regista in produzioni nel campo del teatro musicale, dell’opera lirica e dell’ operetta. Ad impreziosire musicalmente la scena, I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria in formazione di quintetto d’ archi con Andrea Albertini alla direzione musicale e pianoforte.

Infine la straordinaria presenza dell’Étoile del Teatro alla Scala e attrice Oriella Dorella che riceverà il premio “Lavagnino Cinema, TV, Danza” 2024.

Protagonista e leggenda della storia del ballo in Italia e nel mondo, diventa Étoile nel 1986. In televisione ha partecipato a diverse edizioni di Fantastico (RAI 1) e in veste di attrice alle fiction ” Grandi domani”(Italia 1) e “Non smettere di sognare”(Canale 5). Tra i numerosi ruoli di repertorio classico ricordiamo: Giselle, Coppelia, Lo Schiaccianoci, Onegin, La bisbetica domata e tra le interpretazioni più significative ” La strada” su musiche di Nino Rota.

Presenta la serata Luciano Tirelli.

Per la realizzazione della serata si ringraziano i diversi sponsor: Comune di Novi, Acos, Novi, Banca Passadore Fondazione Crt, e in particolare per il rinnovato sostegno la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

