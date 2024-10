Arrestata dai Carabinieri la responsabile di numerosi furti fra Piemonte e Liguria: dovrà scontare quasi quattro anni e mezzo in carcere.* *Casale Monferrato* – Dovrà scontare quattro anni e mezzo la 34enne arrestata dai Carabinieri della locale Stazione su esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vercelli. La donna è ritenuta responsabile di numerosi furti commessi in Liguria e Piemonte, in particolare a Casale Monferrato, dove ha colpito diversi supermercati e abitazioni private. Dopo l’arresto, è stata associata alla Casa Circondariale di Vercelli

