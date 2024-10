Numerosissimi soci di Anpa, l’associazione dei Pensionati della Confagricoltura, provenienti da tutte le province del Piemonte, si sono ritrovati sabato 5 ottobre all’hotel ristorante Il Carrettino di Rivalta Scrivia – Tortona, per la riunione regionale annuale.

E’ stato un momento di festa e spensieratezza, ma anche un’occasione per toccare temi di grande importanza.

“Giornate come quella di sabato 5, in provincia di Alessandria, sono momenti importanti per un confronto. I problemi legati alla terza età sono tanti, a partire dalle pensioni dei lavoratori autonomi che, in alcuni casi, sono sotto la soglia di povertà”, ha detto il Segretario nazionale Anpa Angelo Santori.

“Troppo spesso la politica e le istituzioni si dimenticano che i pensionati rappresentano un risorsa fondamentale: sono un ammortizzatore sociale, perché attraverso i risparmi di una vita di lavoro aiutano la famiglia e, di conseguenza, la società. Per contro, siamo di fronte ad un sistema sanitario che sta raggiungendo livelli preoccupanti, al quale vengono destinate sempre meno risorse. Occorre invece investire su un sistema di medicina di prossimità, di assistenza domiciliare per raggiungere le persone che ne hanno più necessità.”

Un altro tema importante, toccato dal Segretario Santori, è quella sull’autosufficienza: “E’ stata recentemente approvata la nuova legge, la n. 33, che abbiamo plaudito come Confederazione, perché è una buona legge, ma va finanziata con risorse certe, altrimenti si riduce ad essere una scatola vuota”. L’on. Santori ha fatto presente come il Italia ci siano 3,8 milioni di persone non autosufficienti “che in questo momento gravano sulle spalle delle famiglie. Una situazione ormai insostenibile per molte di queste”.

Fondamentale, poi, il tema del ricambio generazionale. Attenzione però: “a nostro avviso ‘ricambio’ non significa ‘sostituzione’. I giovani devono essere accompagnati in questo processo e gli anziani, grazie all’esperienza e alla saggezza, possono e devono essere al loro fianco”, ha affermato Santori.

La presidente di Anpa Alessandria, Maria Daville, ha ringraziato i presenti per la partecipazione ed ha rimarcato come, per le realtà provinciali come Alessandria, il tema della sanità di prossimità è prioritario: “la nostra provincia ha 189 comuni, di cui molti in zone disagiate. Lavorare ad una riorganizzazione, favorendo la presenza di equipe mediche con personale specializzato, vicino ai territori, è essenziale”, ha detto.

Un carissimo saluto è giunto anche da Ernesto Balma presidente di Anpa Piemonte.

Il convegno ha visto la presenza di numerose autorità appartenenti sia al mondo confederale che politici locali come il sindaco di Tortona Federico Chiudi e il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti oltre ai presidenti provinciali di Anpa del Piemonte.

Erano presenti, inoltre, Antonio Zampedri, vice presidente Anpa nazionale, Paola Sacco e Cristina Bagnasco, rispettivamente presidente e direttore di Confagricoltura Alessandria oltre ai presidenti e direttori delle sedi territoriali del Piemonte e di Confagricoltura Piemonte, vicini e parte attiva del ruolo del sindacato Anpa.