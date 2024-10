A conclusione del periodo di accoglienza delle classi prime, il Liceo Peano ha organizzato, come consuetudine, una gita. Vista l’ottima esperienza dello scorso anno, si è scelta nuovamente come meta Marina di Massa. I ragazzi sono stati accolti nel villaggio di Torre Marina e si sono dedicati a giochi, anche matematici e anche in spiaggia, organizzati dai docenti accompagnatori: proposte pedagogiche che gli studenti hanno vissuto con molto divertimento. La visita del sito archeologico di Luni ha concluso la due giorni. Anche quest’anno, l’esperienza è stata molto positiva, i ragazzi hanno potuto socializzare e creare nuove amicizie, imparare e sperimentare divertendosi di fronte al mare.

