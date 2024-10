Una consolidata manifestazione giunta alla sua 53ª edizione che da sempre richiama grande presenza di pubblico proveniente dalle limitrofe province confinanti.

Unanime consenso viene riconosciuto per questa sagra che, all’insegna dell‘accoglienza e della qualità delle proposte gastronomiche, porta avanti con soddisfazione la tradizione.



Stand gastronomico della Pro Loco, distribuzione caldarroste, animazione musicale e balli, nei cortili e per le vie del paese stand degli hobbisti, escursioni e visite guidate, rievocazione storica e laboratorio, attrazioni per i più piccoli.

PROGRAMMA

stand gastronomico Pro Loco, distribuzione caldarroste , musica con i Deejays in Tour, stand hobbisti e musica

Pro Loco, distribuzione , con i Deejays in Tour, hobbisti e musica ore 9:15 escursione di km 8 – prenotazione: guide.naturalistiche@gmail.com, cell. 3477568251

del borgo con partenza dalla sede di Librinscena ore 12 rievocazione storica di “Insubria Gaesata”

di “Insubria Gaesata” ore 15 laboratori di arte materica con Manuela Serra e Sonia Delponte

di arte materica con Manuela Serra e Sonia Delponte ore 15:30 ballo con i pifferi

con i pifferi ore 19 spettacolo di fuoco con “Ansensà Fire Juggling”

con “Ansensà Fire Juggling” per i più piccoli i pony di “Silverado Ranch”, truccabimbi con “Pazzanimazione” e il “Trampoliere Itinerante”

i pony di “Silverado Ranch”, truccabimbi con “Pazzanimazione” e il “Trampoliere Itinerante” mostra di foto storiche presso il Consorzio La Torre

Evento organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Garbagna.