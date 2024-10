Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 ottobre, il Sindaco ha adottato una ordinanza per anticipare il periodo di utilizzo degli impianti termici a Tortona, spostando la data di accensione al 9 ottobre (anzichè il 15 ottobre) e fino al 15 aprile 2025. La decisione è stata presa in considerazione delle temperature minime registrate negli ultimi giorni, inferiori alla media del periodo. Come previsto la normativa nazionale fino alla data del 15 ottobre gli impianti potranno essere accesi per un periodo di 7 ore al giorno (la metà dell’orario massimo consentito).

Correlati