Dopo il successo dell’evento inaugurale ad Asti, il progetto “Metti la sicurezza al Volante” si prepara ad approdare ad Alessandria. L’iniziativa, realizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in stretto coordinamento con la Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, prevede venticinque appuntamenti in tutte le province del Piemonte e della Liguria con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la popolazione, dai giovanissimi agli over 65. Si tratta di una vera e propria campagna di sensibilizzazione che coinvolge le forze di polizia, gli enti locali, le associazioni di categoria del settore autoscuole e altre realtà attive nei territori delle due regioni.

Gli appuntamenti di questi giorni sono articolati in due momenti principali: il primo, denominato “Teatro in strada”, prevede l’organizzazione di spettacoli educativi sulla sicurezza stradale per gli studenti delle scuole del territorio; il secondo, dal titolo “Sicurezza in Piazza”, offre una serie di eventi pubblici nei centri urbani e prevede percorsi di guida simulati, giochi interattivi, lezioni di primo soccorso e dimostrazioni pratiche con l’ausilio di soluzioni tecnologiche innovative, quali ad esempio il “Tir Crash Test Experience”, un laboratorio mobile con simulatori di impatto e di ribaltamento.

L’obiettivo finale è quello favorire un uso più consapevole dei veicoli stradali, a partire da monopattini e biciclette, fino ad arrivare a motocicli e autovetture. Non mancano, poi, le iniziative dedicate ai neopatentati e ai trasgressori ma anche gli eventi di sensibilizzazione dedicati alla popolazione anziana.

Dopo il successo delle iniziative organizzate al Teatro di Asti e nella centralissima Piazza Alfieri, sabato 1 2 ottobre toccherà, dunque, ad Alessandria: lo spettacolo per gli studenti, al quale prenderanno parte gli allievi delle scuole superiori di Casale Monferrato, è in programma al mattino nel Teatro Alessandrino mentre, dalle ore 10 alle 18, in Piazza Garibaldi si svolgeranno gli eventi aperti a tutta la cittadinanza.

Soddisfatta Stefania Bosio, direttore degli Uffici Motorizzazione Civile di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino: “Quando si è sulla strada occorre rispettare delle regole, non tanto perché calate dall’alto ma, principalmente, per tutelare se stessi e gli altri. Si tratta di un messaggio importante, che vogliamo veicolare grazie al contributo fondamentale delle polizie locali e della Polizia di Stato, con la quale a Torino organizzeremo anche dei laboratori didattici”.

Il progetto è realizzato con il prezioso contributo di DriveLab e Zero Negativo per gli appuntamenti del “Teatro in strada” e da Unasca (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica), Confarca (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici) e AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS) per gli eventi all’aperto.