In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Liguria, che si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024, il Comune di Diano Marina offrirà ai cittadini la possibilità di accedere in tempo reale ai dati elettorali. Questa iniziativa, già sperimentata con successo durante le elezioni europee, permetterà a tutti di seguire l’andamento dello scrutinio in diretta, aggiornato man mano che prosegue il conteggio dei voti, consultando il sito del Comune, all’indirizzo https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsdianomarina/portale/elezioni/elezionischedecorrenti.aspx?P=5100

