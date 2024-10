E’ stata prolungata ed estesa a tutto il territorio regionale, ad eccezione dell’imperiese (zona A), l’allerta arancione per temporali, il massimo grado, fino alla parte centrale della giornata di domani, sabato 26 ottobre.

L’allerta diventa arancione dalle 18 di oggi sul centro levante e da mezzanotte sui bacini padani di ponente, Val Bormida e Valle Stura. Lo comunica l’ARPAL Liguria, in attesa di nuove valutazioni che verranno effettuate domani, a fine mattinata.

Regione Liguria sta monitorando attraverso la Sala operativa della Protezione civile regionale, che rimarrà aperta per tutta la durata dell’allerta, l’evolversi della situazione.

Nel frattempo l’Ufficio elettorale della Regione Liguria, insieme ad ARPAL e Protezione civile regionale è in contatto costantemente con le Prefetture per monitorare la situazione, insieme ai comuni, e valutare, sulla base dell’andamento del maltempo, eventuali provvedimenti di cui verrà data notizia anche attraverso i social e il sito della Regione Liguria, oltre che l’Ufficio stampa. Si raccomanda pertanto di rimanere informati sull’evoluzione dell’allerta attraverso i canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria.

