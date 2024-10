Due Corsi di Teatro, uno per bambini dai 6 agli 11 anni e uno per adulti, aperto a tutti, dai 16 anni in su, a cura di Monica Massone, si terranno presso la Parrocchia di S.S Michele e Carlo, in via Remotti 43, nel sobborgo di San Michele – Alessandria, a partire dal 18 novembre 2024, sino a giugno 2025.

Il “Teatro di Alice”, per i più piccoli, e “A Scuola di Teatro”, per gli adulti, saranno un vero e proprio “cantiere di scrittura e recitazione”; la fase di composizione vedrà i giovani allievi realizzare dei miniracconti ispirati ad Animali e Natura, mentre gli adulti creeranno storie legate a tematiche per loro urgenti (ma anche divertenti) da affrontare.

Tutti i lunedì, il Corso per Bambini inizierà alle ore 17.45 e terminerà alle ore 19.15, il Corso Adulti comincerà alle ore 20,30 e finirà alle ore 23.00. Al termine di entrambi i Corsi saranno presentati i due spettacoli-saggi, realizzati dai partecipanti, presso l’Auditorium di “San Michele”.

La novità è rappresentata dalla presenza dell’attrice, autrice e regista Monica Massone, che condurrà i corsisti in questo viaggio nel mondo del teatro, trattando anche temi di grande socialità, impegno civile e morale.

Per info e prenotazioni:

348 4024894, quizzyteatro@gmail.com, www.quizzyteatro.com.