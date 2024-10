Deteneva 430 grammi di hashish: la Polizia di Stato arresta un uomo a Casale Monferrato. La Squadra Investigativa del Commissariato monferrino, impegnata in attività di contrasto e repressione del fenomeno di spaccio, dopo una breve attività d’indagine recupera lo stupefacente e pone in essere il provvedimento restrittivo nei confronti del soggetto, già conosciuto per analoghi episodi.

La Polizia di Stato, in particolare il Commissariato di P.S. di Casale Monferrato, verso la fine di settembre, ha tratto in arresto E.B.; cittadino straniero di anni 38 dimorante in città, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Verso le ore 21.00, operatori della Squadra Investigativa, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto e alla repressione dell’illecito traffico di sostanze stupefacenti, notavano transitare l’uomo a bordo di un’autovettura, di proprietà della compagna, seduta su lato passeggero.

Medesimo, noto agli operanti come attivo in precedenti episodi relativi allo spaccio di droga, veniva sottoposto a controllo.

All’esito di un’oculata ispezione al veicolo, gli operatori del Commissariato rinvenivano all’interno del cofano motore, ben occultati nel sottoscocca di protezione cui sono collegati i tergicristalli, quattro “panetti” di hashish del peso complessivo di circa 400 grammi. A seguire, effettuavano una perquisizione presso l’abitazione comune a guidatore e trasportata, ove rinvenivano ulteriori 30 grammi di analoga sostanza stupefacente, unitamente a materiale atto al confezionamento per l’illecita attività di spaccio.

L’ E.B. si attribuiva l’esclusiva proprietà della droga e pertanto veniva tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Vercelli.

Successivamente il G.I.P. del Tribunale di Vercelli convalidava tale arresto, ordinandone la liberazione e applicando a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.