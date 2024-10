Sono state aperte oggi le prenotazioni per il bellissimo concerto dedicato alla musica di Lorenzo Perosi, il Concerto dell’Anniversario 2024: Guillou Consort in concerto

https://metooo.io/e/guillou-consort-in-concerto-anniversario-di-l-perosi

L’ensemble vocale e strumentale, nato dall’idea di Daniele Tobio, prende il nome proprio dalla figura poliedrica e inimitabile del maestro Jean Guillou organista, pianista, improvvisatore e compositore francese di levatura internazionale scomparso nel 2019. Già a partire dal 2022, il Consort si è impegnato a rendere omaggio alla figura di mons. Lorenzo Perosi sotto la direzione del maestro emerito della Cappella musicale Sistina mons. Giuseppe Liberto e ancora, dall’attuale maestro della Cappella musicale papale, mons. Marcos Pavan.

Il 20 ottobre, alle 18.30, in Cattedrale a Tortona, l’ensemble proporrà al pubblico un concerto corale organistico, diretto da Matteo Cesarotto e con l’organista Alessandro Perin. Verrà eseguita, in prima assoluta, la “Missa secunda in honorem Beati Caroli”, scritta da Perosi, su richiesta del Beato Cardinale Schuster per l’inaugurazione dell’organo del Duomo di Milano.

E proprio a Milano, il concerto verrà replicato nella Chiesa di Santa Maria della Pace, luogo che il Maestro tortonese, alla fine dell’Ottocento aveva scelto per l’esecuzione delle sue composizioni di musica sacra. Nei primi anni del Novecento, poi, molti concerti di musica perosiana ebbero luogo al Salone Perosi, inclusa la prima mondiale del Mosè, diretto da Arturo Toscanini.

L’iniziativa, dunque, fa parte di un articolato omaggio a Lorenzo Perosi che, ancora una volta, avvicina il nome di Tortona a quello di grandi città che sono luogo di produzione e promozione culturale, a livello nazionale e internazionale. In questo importante evento, che vedrà la partecipazione anche di personalità della Diocesi di Milano e del Teatro La Scala, il Perosi Festival collabora con l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e con la Custodia di Terra Santa.

L’ingresso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento posti.