Ha camminato per circa cinque ore sulle colline tortonesi senza però riuscire a ritrovare la via di casa, poi per fortuna è stato ritrovato sano e salvo dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono intervenuti sul posto e lo hanno riconsegnato ai parenti.

E’ accaduto questa mattina, sabato 12 ottobre a Costa Vescovato nella valle Ossona quando un pensionato ottantenne si era allontanato dalla propria abitazione alle sei del mattino.

I parenti hanno iniziato a cercarlo nella zona ma dopo alcune ore di vane ricerche hanno deciso di dare l’allarme chiamando i pompieri tortonesi che lo hanno ritrovato in una stradina in collina a pochi Km di distanza da Montale Celli.