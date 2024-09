Leggere e scrivere ispirandosi alle opere di Ugo Nespolo in mostra. Gli eventi del 13 e 16 settembre

Prosegue alla Galleria del Castello di Imperia “E se fosse un vento pop?”, mostra personale del Maestro Ugo Nespolo visitabile fino al prossimo 21 settembre. Cinquanta opere uniche, con un’intera sezione dedicata alla grafica, permettono di comprendere appieno la poetica del maestro piemontese, accompagnando i visitatori all’interno di un universo in dialogo con il tempo e in perenne divenire.

Durante il periodo dell’esposizione, in Galleria si succederanno diversi eventi. Venerdì 13 settembre è in programma il laboratorio di scrittura creativa ed espressione artistica aperto a tutti (dai 16 anni in su) “Come se fosse vento”, a cura di Irene Salinas e Francesca Bogliolo. Appuntamento alle 17.00 per esplorare le emozioni attraverso la scrittura e la narrazione visiva ispirandosi alle opere di Ugo Nespolo. La partecipazione è gratuita, a offerta libera in favore della OdV “Il Cuore di Martina”. Prenotazione necessaria al 3492537418, massimo 10 partecipanti.

Martedì 16 settembre si svolgerà sempre in galleria, alle 21.00, il reading letterario “Leggere l’arte e l’arte di leggere”, a cura di Due parole in riva al mare e ispirato alle opere in mostra. “I quadri e le opere d’arte raccontano sempre delle storie… e se raccontassero dei libri?”. La libraia Nadia li ha cercati e Lucia Caponetto li leggerà per il pubblico. La partecipazione è gratuita, a offerta libera in favore della OdV “Il Cuore di Martina”.

La mostra coinvolge l’intera città: grazie alla collaborazione con la Rete Museale, formata da Municipia SpA e Cooperativa Solidarietà e Lavoro, un’opera del Maestro Nespolo è esposta in ciascuno dei tre musei di Imperia con l’idea di disegnare un percorso ideale che esplori i siti più rappresentativi e prestigiosi della città, in una comunicazione in parallelo con la Galleria e la mostra. Queste le opere esposte nei musei: M.A.C.I –Villa Faravelli: Retratos de mujeres; Museo Navale: Blues Cruise; Villa Grock: Cluster Chord. Le opere di Nespolo esposte nei musei di Imperia saranno visibili durante i consueti orari di apertura (consultabili su https://www.imperiaexperience.it/it/cultura.html). In occasione di Vele d’Epoca, il Museo Navale sarà aperto eccezionalmente anche in orario serale mercoledì 11 e giovedì 12 settembre, con orario 17-22. Per informazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

Alla Galleria del Castello infine una piccola “metamostra” raccoglie in esclusiva gli scatti realizzati al Maestro Nespolo nel suo studio a Torino da Settimio Benedusi.

“E se fosse un vento pop?” vede la direzione artistica e la curatela di Federica Porro e Marco Bravo, della Galleria del Castello ed è realizzata con Studio Nespolo e Arte Pentagono. Vanta inoltre il patrocinio della Città di Imperia e la collaborazione della Rete Museale di Imperia e si svolge in concomitanza con la manifestazione delle Vele d’Epoca, evento di cui Nespolo firma il manifesto ufficiale.

“E se fosse un vento pop?”

Mostra Personale di Ugo Nespolo

Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, Imperia

Dal 31 agosto al 21 settembre 2024

Vernissage sabato 31 agosto alle ore 18:30

Orari: 10.00-12:30, 16:00-20:00, 21:00-23:00 – tutti i giorni, escluso il lunedì.

Ingresso libero