Da venerdì 13 a domenica 15 settembre torna a Serravalle Scrivia la suggestiva “Festa da Cuntrò ‘d sua”, una delle ricorrenze più amate dalla comunità locale: un percorso tra cultura, gusto e tradizione, legato alle celebrazioni religiose dell’Addolorata, la festa patronale che anima ogni anno il cuore del borgo storico.

Un evento che si radica in una tradizione molto antica, il periodo dell’anno in cui si festeggiava la conclusione dei grandi lavori agricoli e che l’Amministrazione ha voluto dare nuovo slancio combinando tradizione e innovazione, buon cibo e cultura.

“Abbiamo voluto riprendere la tradizione rinnovandola in alcuni aspetti. – ha detto l’Assessore alla Cultura e al Turismo Silvia Collini– In particolare abbiamo valorizzato interessanti elementi culturali e li abbiamo legati alla tradizione, al gusto: cominciamo venerdì pomeriggio con la presentazione nel cortile di Palazzo Grillo, del romanzo “Aggiustare l’Universo” (finalista al Premio Strega 2024) di Raffaella Romagnolo, autrice di consolidata fama nazionale ed internazionale originaria dell’ovadese cui seguirà in serata il tradizionale Concerto del Corpo Musicale Pippo Bagnasco diretto dal Maestro Carlone.

Sabato proseguiamo con la cultura: a partire dalle 15.00, l’estemporanea di pittura per pittori in erbaa cura dell’Associazione Amici dell’Arte aperta a tutti i bambini e ragazzi; alle 16.30 UNIDuevalli proporrà la conferenza del dott. Simone Gatto sul tema “Cavour, la ferrovia Torino-Genova 1854” di grande interesse per il nostro territorio.

Per l’intero pomeriggio di sabato, dalle 15.00 alle 18.30 l’associazione Libarna Arteventi curerà le visite guidate all’Area Museale di Libarna nel Palazzo Municipale.

Mentre alle 18.00, tradizione, innovazione e territorio confluiranno nella presentazione del progetto HubFutures “Marketing territoriale per lo sviluppo di impresa sul territorio. Cosa possiamo fare?” A cura di Cesare Torre, esperto di marketing territoriale,che si terrà nella sala Consiglio del Palazzo Comunale.

Il progetto HubFutures è promosso dall’ufficio Informagiovani di Serravalle che accoglierà, presso la Biblioteca comunale, uno degli otto sportelli informativi della provincia, antenne territoriali per la consulenza specialistica, l’orientamento dei giovani rispetto alle opportunità di sostegno alla creazione d’impresa (consulenze, risorse, mentorship) e più in generale all’attivazione e al mondo del lavoro.

Alle ore 19,30 in Piazza Risorgimento, l’ormai tradizionale premiazione degli sportivi serravallesi che hanno ottenuto risultati durante l’anno fortemente voluta dall’Assessore allo Sport Walter Zerbo.

Per tutta la giornata di domenica Intrattenimento per bambini con “I Giochi dei Nonni” e gli originali “Mercatini & Curiosità” con Hobbisti di qualità

Durante tutte le giornate della manifestazione sarà attivo il servizio ristoro serale a cura della Pro Loco, con la famosa “Sagra dell’Asado” e a seguire serate danzanti in Piazza Pallavicini, mentre domenica sera ci si potrà divertire con il Karaoke in piazzetta Bonaventura curato dai ragazzi del circolo Parrocchiale ANSPI.

Grazie agli Amici dell’Arte si potranno ammirare le bellissime Mostra collettiva di pittura e Mostra di fotografia “Sei anni di funamboli a Caffarena: Musicisti, Pittori e Poeti a confronto” oltre alla proiezione di immagini, personaggi ed eventi degli anni passati della Cuntrò’d Sua.

Si potrà poi apprezzare la bellezza del centro storico di Serravalle grazie ai ‘Cartelli Parlanti’ del Distretto del Novese, inaugurati due anni fa proprio in occasione della festa e installati presso sei luoghi di particolare rilevanza storico artistica ed istituzionale: il Palazzo Comunale, la Chiesa Collegiata, l’Oratorio dei Rossi, l’Oratorio dei Bianchi, Libarna e la chiesetta di Montei.

Un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione va come ogni anno alle Associazioni serravallesi Pro Loco, Amici dell’Arte, Chièkete, Uniduevalli, Libarna Arteventi, Croce Rossa, Corpo Musicale Pippo Bagnasco, Circolo Parrocchiale Anspi e alla nostra Biblioteca”.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

VENERDI 13:

Ore 17,00 Cortile di Palazzo Grillo “Incontro con RAFFAELLA ROMAGNOLO” Scrittrice, finalista del Premio Strega 2024 con il romanzo “Aggiustare l’Universo” a cura di Chièkete

Ore 19,30 Servizio Ristoro a cura della Pro Loco

Ore 21,00 Tradizionale Concerto del Corpo Musicale “Pippo Bagnasco”

SABATO 14:

Ore 15,00 Estemporanea di Pittura a cura degli Amici dell’Arte

Ore 15,00/18,30 Visite guidate all’Area Museale di Libarna nel Palazzo Municipale a cura di Libarna Arteventi

Ore 16,30 Sede UNIDuevalli Palazzo Grillo conferenza a cura del dott. Simone Gatto sul tema “Cavour, la ferrovia Torino-Genova 1854”

Ore 18,00 Sala Consiglio del Municipio presentazione del progetto HubFUTURES “Marketing territoriale per lo sviluppo di impresa sul territorio. Cosa possiamo fare?” A cura di Cesare Torre, esperto in marketing territoriale”

Ore 19,30 Premiazione Sportivi Serravallesi in Piazza Risorgimento Ore 19,30 Servizio Ristoro a cura della Pro Loco

Ore 21,00 Serata Danzante con l’Orchestra “Paolo Bagnasco”

DOMENICA 15

Ore 10,30 per tutta la giornata Intrattenimento con “ I Giochi dei Nonni” e “Mercatini & Curiosità” con Hobbisti di qualità

Ore 17,00 Vespri e Processione per la Solennità della Madonna Addolorata

Ore 19,30 Servizio Ristoro a cura della Pro Loco

Ore 21,00 Serata Danzante con l’Orchestra “Mondo di Notte”

Ore 21,00 Karaoke a cura del Circolo Parrocchiale ANSPI

Tutte le sere: Pesca di Beneficenza in piazzetta Bonaventura Mostra Fotografica, di Pittura e Proiezione immagini a cura degli Amici dell’Arte