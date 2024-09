SABATO 7 SETTEMBRE

Tortona: alla frazione Vho AGNOLOTTI IN PIAZZA ore 19:30 primo turno e ore 21:30 secondo turno – prenotazione necessaria al n. 3394336882

Tortona: alle 21 concerto di Lillo Baroni Parco La lucciola, viale Milite Ignoto 1

Tortona: fino alle 24 in Piazza Duomo Hop Hop Street Food: buon cibo, divertimento e senso di aggregazione. Al motto di “Mangiare, ridere e stare bene” gli stand ci accompagneranno tra i sapori ed i profumi di tutto il mondo. Oltre al cibo, dolce e salato, in distribuzione ci sarà anche un’ampia selezione di birre artigianali. Gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo purché moderato.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Tortona: alle 17,30 presso il cortile dell’Annunziata Manifestazioni per il Minifal

Castellar Guidobono: chiesa parrocchiale ore 21 concerto dell’Ensemble Spiritosi Affetti Silvio Rosi, voce, tiorba, chitarrino, chitarra barocca, colascione • Massimo Lombardi liuto, tiorba, vihuela, chitarra rinascimentale e barocca, oud • Donato Sansone flauti dolci, chalumeau, colascione, charango, percussioni • Daniele Boccaccio, organo e cembalo concerto-narrazione sulla vita di Domenico Zipoli