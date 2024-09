sabato 7 settembre

La giornata si svolgerá durante la celebrazione della Serata nel Borgo con laboratori culturali ed artistici, un programma musicale e di intrattenimento dal vivo.

• ore 11/16.30 workshop Future Lab Immaginando un turismo sostenibile per i Colli Tortonesi – pranzo offerto dalla Pro Loco presso la Società Comunale di Carezzano

• ore 16/01 installazione artistica Cantina delle streghe: attraverso specchi, giochi di luci e suoni si crea un’oasi di tranquillità all’interno della festa del paese

• ore 17/00 VINI stand viticoltori Derthona Giovani (piazza principale a Carezzano) – l’evento si svolge in 2 diverse modalitá: 1) vini al bicchiere (pagamento diretto al vignaiolo) 2) degustazione (noleggio calice e sistema a gettoni) • ore 18/01 Cocktail Bar Derthonic (piazzetta del Pino)

• ore 18/01 VINELLI Jukebox porta il tuo vinile! Delizia al Limone: riscoperta dei vecchi vinili tenuti in cantina oppure scelta di un brano dalla collezione di successi italiani estranieri – Dj set Italo disco & house – Historie d’un soir, Judy Free Piazza del Pino: sonorità disco italiane e straniere vecchie e nuove (piazza del Pino a Carezzano)

• ore 18/20.30 opera d’arte collaborativa cocoex & artista Memo Vithana: i risultati del “Future Lab” workshop saranno rappresentati visivamente sotto la guida dell’artista Memo Vithana e esposti durante la “Serata nel borgo” in una sessione di pittura collaborativa

domenica 8 settembre

Celebrazione di un’intera giornata presso La Campeggia. Collettivi musicali locali internazionali si alterneranno per offrire sonorità che spaziano dalla progressive house old school all’electro, alla trance e chissà cos’altro. Potrai goderti la musica dalla piscina, ammirando opere d’arte ispiratrici o mentre dipingi la tua etichetta personalizzata per il vino.

• ore 12/21 Day party – Workshop mattutini – Musica – DJ Set – Some Uncertain Sir – Falpa b2b Peppe Way – Ale Hope – Sterp1 – ObjectObject – stand gastronomici – laboratorio creativo: disegna la tua etichetta enologica