E’ in calendario un’importante iniziativa per valorizzare Tortona e i prodotti del suo territorio che saranno illustrati al Salone Internazionale del Gusto “Terra Madre” di Slow Food.

L’incontro dal titolo “Tortona Terra Gastronomica” si terrà domani, giovedì 26 settembre alle 18 al Parco Dora di Torino presso la Sala Buyer Lounge a pochi metri dallo spazio Slow Food dell’ingresso di corso Mortara: (https://2024.terramadresalonedelgusto.com/wp-content/uploads/2024/09/TM-24_MAPPA_web-1.pdf) dove il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, insieme al presidente di Slow Food Tortona, Enrico Bellingeri, presenteranno il volume “Prodotti e Ricette di Tortona e del Tortonese” appena pubblicato, all’interno del quale sono illustrati tutti i prodotti tipici della nostra zona che sono una trentina, oltre alle ricette tradizionali e tipiche di Tortona e dintorni (circa una ventina) alcune delle quali inedite recuperate grazie agli studenti di Pontecurone che le avevano avute dalle loro nonne e circa 25 anni fa le avevano raccolte in un piccolo opuscolo, ormai introvabile.

A tutto questo si aggiunge un inedito: alcune ricette della cuoca di Fausto Coppi, Carolina Pernigotti, realizzate appositamente per il Campionissimo, recuperate grazie ad alcuni appunti che la stessa cuoca aveva regalato alla sua amica Teresa Semino, nonna di Simona Pernigotti, socia di Slow Food che li ha gentilmente concessi per la pubblicazione.

Il volume di 134 pagine 16×23 cm. e in carta patinata comprende 280 fotografie con annessa una guida di circa 50 pagine con quello che c’è da vedere a Tortona e nel Tortonese, in modo che chi verrà in zona per acquistare i nostri prodotti possa anche apprezzarne le bellezze e le attrattive. Il volume, che ha ottenuto il patrocinio gratuito dei Comuni di Tortona e di Pontecurone oltre a quello di SlowFood Tortona Aps, rimarrà per almeno tre lustri su tutti gli store online rappresentando un veicolo importante per la valorizzazione dei prodotti Tortonesi.

Esistono poche località al mondo, infatti, che riescono a preparare un menu completo dagli antipasti (caldi e freddi) al dolce, pane e vini compresi composto solo ed esclusivamente da prodotti del territorio Doc, Pat, Igp o De.Co e fra queste rientrano Tortona e il Tortonese che grazie alla storia ultramillenaria e alla caparbietà di tanti operatori stanno valorizzando i numerosi prodotti tipici che qui hanno trovato il loro habitat naturale ma che hanno rischiato di scomparire surclassati dal logorio della vita moderna che impone coltivazioni diverse e più redditizie. Questo libro non solo li raggruppa tutti e ne mette in evidenza le qualità ma ne racconta la storia che per alcuni, come il vino Derthona Timorasso, il formaggio Montebore, la Fragola profumata di Tortona e tanti altri è qualcosa di incredibile.