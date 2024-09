Grave incendio nella notte fra martedì e mercoledì in una palazzina in via Roma a Pontecurone. Per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco il tetto dello stabile di tre piani. E’ accaduto verso le 23,30 di ieri e i Vigili del Fuoco del Distaccamento hanno lavorato per oltre cinque ore per domare le fiamme.

Gli abitanti sono stati fatti evacuare e alla fine il tetto è andato parzialmente distrutto con ingenti danni.

Il primo intervento dei pompieri Tortonesi si è concluso verso le 5 di stamattina, mercoledì 25 settembre ma durante la giornata i vigili del fuoco sono ritornati nuovamente sul posto per effettuare altre operazioni.