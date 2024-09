Questa mattina, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e l’Assessore all’Istruzione Sabrina Messico hanno fatto visita agli studenti e agli insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Diano Marina. L’incontro, voluto dall’amministrazione comunale, è stato l’occasione per augurare buon lavoro a tutti i protagonisti del mondo scolastico (alunni, insegnanti e famiglie), ribadendo l’impegno del Comune nel supporto all’istruzione e alla crescita dei giovani del territorio.

Uno degli obiettivi principali della visita è stato verificare personalmente il buon esito del trasferimento delle classi della storica sede di Villa Scarsella nel plesso scolastico di via Biancheri, una decisione strategica presa per migliorare la qualità degli spazi educativi e l’efficienza dell’organizzazione scolastica, oltre che per dedicarsi alla ristrutturazione dell’edificio di Villa Scarsella. Per questo motivo nei mesi scorsi il Comune ha messo in opera numerosi interventi che hanno favorito la riorganizzazione degli spazi, finalizzati allo sgombro delle aule e alla creazione di nuove classi, opere poi completate con i lavori di ristrutturazione dei bagni e degli infissi. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la scuola ha potuto inoltre dotarsi di nuove attrezzature e spazi dedicati, tra cui un’aula musicale, un’aula di scienze, un’aula tecnologica e un’aula emozionale, pensate per arricchire l’offerta formativa e promuovere un apprendimento più dinamico e inclusivo.

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha espresso grande soddisfazione per l’accoglienza ricevuta nelle scuole. “La vicinanza dell’Amministrazione comunale agli studenti e alle loro famiglie non è solo fisica, ma soprattutto morale. Siamo qui per ascoltare, per capire le vostre necessità e per rispondere concretamente. Le porte del Comune sono sempre aperte, e se ci incrociate per strada, fermatevi pure a parlare con noi” ha detto il Sindaco rivolgendosi direttamente ai bambini, ribadendo l’importanza del dialogo continuo e della collaborazione tra istituzioni e comunità.

L’Assessore all’Istruzione Sabrina Messico ha voluto ringraziare in particolare il dirigente scolastico Patrizia Brosini per l’eccellente lavoro svolto nella gestione delle classi e nell’organizzazione logistica dopo il trasferimento da Villa Scarsella. “Un plauso va alla Dirigente scolastica Brosini e a tutto il personale scolastico per la dedizione e la capacità organizzativa dimostrate. Grazie ai fondi del PNRR, la scuola ha potuto potenziare le proprie dotazioni, creando ambienti educativi innovativi e funzionali che contribuiranno significativamente alla crescita dei nostri ragazzi” ha dichiarato l’Assessore. Sabrina Messico ha inoltre confermando il costante impegno dell’Amministrazione per garantire che le scuole di Diano Marina continuino a essere un luogo sicuro e stimolante per tutti, grazie anche alle progettazioni che il Comune sostiene, in collaborazione con le associazioni culturali locali, e i servizi parascolastici della mensa a basso impatto ambientale, del Pedibus e dello Scuolabus.