Questa mattina, il Comandante Provinciale Ten. Col. Giovanni Palatini ha consegnato a 12 Carabinieri dei reparti dipendenti il grado superiore, esortandoli ad accogliere con soddisfazione e rinnovato senso di responsabilità il nuovo inizio.



Ad avanzare di grado sono stati il Luogotenente GHIAZZA Andrea, il Luogotenente TUCCIA Mario e l’Appuntato Scelto OLIVERI Luca del Comando del Provinciale di Alessandria, il Luogotenente PALMA Davide, il Maresciallo Capo BARISONZI Francesco e l’Appuntato Scelto Q.S. LARATTA Andrea della Compagnia di Tortona, il Maresciallo Capo IUORIO Christian della Sezione Amministrativa Provinciale di Alessandria, il Maresciallo Capo CARA Marcellino della Compagnia di Alessandria, il Brigadiere Capo MANCUSO Antonino della Sezione di P.G. di Alessandria, l’Appuntato Scelto Q.S. CAPIZZI Vincenzo e l’Appuntato Scelto LUCENTE Gianluca della Compagnia di Novi Ligure e l’Appuntato Scelto Q.S. OTTONE Gaetano della Compagnia di Acqui Terme.

“Questo non è un traguardo ma un nuovo inizio”, ha sottolineato il Ten. Col. Palatini, esortando tutti a migliorare costantemente la propria preparazione professionale. “A grado superiore corrispondono superiori responsabilità”, ha aggiunto, congratulandosi con i neo promossi. “Non dimenticate di essere un punto di riferimento e un positivo esempio per i colleghi più giovani”.

Nella circostanza sono stati ringraziati e salutati il Luogotenente C.S. LAGOZZINO Paolo, Comandante della Stazione Carabinieri di Serravalle Scrivia, e l’Appuntato Scelto Q.S. DENEGRI Massimo,del NORM di Casale Monferrato, che lasciano il servizio attivo dopo quasi quarant’anni di carriera nell’Arma dei Carabinieri, ma che, come ha ricordato il Ten. Col. Giovanni Palatini, “Continueranno a essere Carabinieri e a onorare quel lontano giuramento fatto. Oggi come ieri e per sempre…”.