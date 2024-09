Da questo pomeriggio alle ore 17 il Ponte Tiziano sarà nuovamente aperto alle automobili. Il limite massimo di velocità previsto sul ponte sarà di 30 Km/h in entrambi i sensi di marcia. È mantenuto, come prima della chiusura, il limite massimo di 5 tonnellate di massa per i mezzi (esclusi quelli del trasporto pubblico locale). È inoltre introdotto divieto di sorpasso e di transito sulla porzione di carreggiata ciclopedonale, nella corsia a valle del Ponte.

“Siamo riusciti ad anticipare di due giorni la data di riapertura per agevolare il più possibile la settimana di ritorno a scuola. Da oggi il ponte sarà nuovamente aperto e ora come amministrazione dobbiamo occuparci della salute, a lungo trascurata, di tutti i ponti cittadini – afferma il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante -. Metterli in sicurezza è una nostra priorità e vogliamo farlo senza arrecare disagi ai cittadini”.