Per la prima volta in Italia a Roma dal 6 al 22 settembre c.a. si svolge il World Skate Games Italia 2024, che vede la partecipazione di atleti da tutto il mondo. La città eterna che ospita questo importante evento ha visto la partecipazione di diversi atleti azzurri, tra cui Rebecca Minetto, 17 anni, di Castelletto Monferrato.

Con una prestazione eccezionale la castellettese Rebecca Minetto ha ottenuto la medaglia di bronzo al campionato mondiale junior di Skate Cross nell’ambito dei World Skate Games Italia 2024. L’impressionante cornice del Pincio, nel cuore di Roma, ha ospitato le adrenaliniche gare nel complicato percorso fatto di gincane, rampe ed ostacoli. Circa 130 atleti provenienti da tutto il mondo si sono alternati nell’insidioso tracciato sotto gli occhi affascinati di turisti, appassionati e addetti ai lavori.

Già durante le qualifiche nella mattinata di domenica 8 settembre la castellettese aveva fornito una prestazione eccellente. La conferma più straordinaria è arrivata nel pomeriggio di domenica con la conquista del bronzo della nostra azzurra Rebecca Minetto.

Siamo orgogliosi della nostra compaesana Rebecca, l’abbiamo vista crescere sin da bambina e rappresenta senza alcun dubbio un esempio positivo per le nuove generazioni – commenta il Sindaco di Castelletto Monferrato, Gianluca Colletti. La sua voglia di crescere, unitamente al sacrificio ed alla grande educazione e responsabilità trasmessele dalla sua famiglia, hanno fatto di lei una vera campionessa. Voglio esprimere tutta la gioia degli abitanti di Castelletto Monferrato per questo grande risultato ottenuto, in Rebecca vediamo il futuro del nostro paese – conclude il Sindaco Gianluca Colletti.