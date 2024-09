È stata presentata questo pomeriggio la stagione 24.25 del Teatro Civico di Tortona organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con la compagnia Coltelleria Einstein e Associazione Sarina.

Il nuovo cartellone 2024-2025 del Teatro civico

Il Teatro Civico di Tortona è lieto di annunciare il programma della nuova stagione teatrale 2024/2025, organizzata dal Comune di Tortona in collaborazione con Piemonte dal Vivo, Associazione Sarina e Coltelleria Einstein. La stagione 24/25 del Teatro Civico di Tortona presenta una novità importante: alcuni spettacoli avranno inizio alle ore 19.30 anziché alle 21.00 mentre in alcuni casi è prevista una doppia replica in entrambi gli orari. Una scelta studiata appositamente per rispondere alle esigenze dei cittadini tortonesi e facilitare la partecipazione alla prossima stagione che spaziando dalla prosa alla danza offre produzioni di altissima qualità e interpreti di grande prestigio.

Ad aprire la stagione, giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 19.30, sarà “Ciarlatani”, tratto da “Los Farsantes” di Pablo Remón, con la traduzione italiana di Davide Carnevali che racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Protagonista Silvio Orlando, sotto la regia dello stesso Remón. Venerdì 15 novembre 2024, il palcoscenico del Teatro Civico ospiterà “Trappola Per Topi” di Agatha Christie, tradotta e adattata da Edoardo Erba. Il cast comprende attori di spicco come Ettore Bassi, Claudia Campagnola e Dario Merlini, con la regia di Giorgio Gallione, in una produzione de La Pirandelliana.

Sabato 30 novembre 2024 alle ore 19.30, nell’ambito di We speak dance, rassegna diffusa di danza contemporanea – ideata da Piemonte dal Vivo – in scena “Les nuits barbares ou les premiers matins du monde”, una coreografia di Hervé Koubi, accompagnata dalle musiche di Mozart, Fauré, Wagner e tradizionali algerine, interpretate dai talentuosi danzatori della Compagnie Hervé Koubi. Mercoledì 11 dicembre 2024, andrà in scena “Il giardino dei ciliegi” di Anton Čechov, con la regia di Leonardo Lidi. Scritta poco prima della Rivoluzione russa, Il giardino dei ciliegi presagisce i grandi cambiamenti sociali e l’emancipazione dei servi dai ricchi proprietari terrieri, ma è anche una lucida disamina dell’incapacità della borghesia di affrontare un presente sfuggente. Sabato 18 gennaio 2025 alle ore 19.30, il pubblico potrà godere di “Vicini di casa” di Cesc Gay, con la traduzione e adattamento di Pino Tierno. Gli interpreti Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta saranno diretti da Antonio Zavatteri. Venerdì 31 gennaio 2025, sarà la volta di “Don Giovanni” da Molière, con adattamento e regia di Arturo Cirillo, anche interprete principale. Mercoledì 12 febbraio alle 21 e giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 19.30, “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, porta in teatro l’adattamento di una delle sue più recenti e brillanti commedie cinematografiche sull’amicizia, l’amore e il tradimento. Martedì 11 marzo 2025, sul palco “Autoritratto” di e con Davide Enia porta sul palco un autoritratto al contempo intimo e collettivo con cui affrontare Cosa Nostra attraverso un processo di autoanalisi. Facendo ricorso al vocabolario teatrale della sua Palermo, Enia porta in scena una tragedia ma anche una orazione civile, un confronto con lo Stato, una serie di domande da porre a Dio in persona. Venerdì 4 aprile 2025 alle ore 19.30, “Le serve” di Jean Genet, con Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna, sotto la regia di Veronica Cruciani, raccontano la storia scritta da Genet – ispirata ad un reale fatto di cronaca realmente accaduto nel febbraio del 1933

a Le Mans in Francia – ovvero quella di due cameriere che allo stesso tempo amano e odiano la loro padrona, Madame. Infine, martedì 15 aprile 2025, “Boston marriage”, interpretato da Maria Paiato e diretto da Giorgio Sangati chiude la stagione del Teatro Civico di Tortona con un piccolo gioiello del Premio Pulitzer David Mamet.

Uno spettacolo fuori abbonamento arricchisce la stagione con il cantante e musicista Elio, sabato 22 febbraio 2025 con “Quando un musicista ride”. Un’ impresa facile per Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi che si divertono ora ad esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico ai confini tra canto e disincanto. Da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da Flaiano a Marcello Marchesi, più tantissimi altri, una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti.

A completare l’offerta culturale del Comune di Tortona e della Fondazione Piemonte dal Vivo due cartelloni dedicati alle nuove generazioni: si tratta di sei appuntamenti pensati per il pubblico delle famiglie con la Rassegna Assoli organizzata dall’Associazione Peppe Sarina e sette appuntamenti per gli studenti di ogni ordine e grado grazie alla rassegna di Teatro Scuola organizzata insieme alla compagnia Coltelleria Einstein.

«Il Teatro Civico di Tortona, anche quest’anno, è pronto ad ospitare il suo affezionato pubblico per una nuova stagione che avrà inizio il 30 ottobre e si concluderà il 15 aprile. La scelta dei dieci spettacoli in cartellone è di primissimo piano, in continuità con gli anni scorsi, ma con alcune novità. La principale è l’orario di inizio solo per alcuni spettacoli, anticipato alle 19.30 rispetto alle consuete ore 21, per accogliere le richieste di molti spettatori. L’obiettivo dichiarato è di rispondere sempre più alle esigenze degli abbonati e degli affezionati, un pubblico attento e sempre più abituato alla qualità, ma con particolare attenzione ad ampliare l’offerta verso i giovani, per rendere il Teatro un vero e proprio salotto aperto a tutti coloro che intendono condividere alcune ore in compagnia dei migliori artisti italiani ed internazionali. Il Teatro Civico è un elemento essenziale delle politiche culturali, un importante investimento sul futuro della città che vede nella Fondazione Piemonte dal Vivo il suo miglior partner strategico per realizzare, ogni volta che il sipario si apre, l’atmosfera e la magia di un grande spettacolo.

L’Amministrazione comunale è lieta di offrire, anche per la stagione 2024/2025, quell’atmosfera, quella magia e quella qualità, presso il Teatro Civico» dichiarano il Sindaco Chiodi e l’Assessore Morreale del Comune di Tortona.

«Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con il Teatro Civico di Tortona. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l’offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere la cultura teatrale e nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l’espressione artistica e l’inclusione culturale», dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Teatro No Limits – Audiodescrizione spettacoli “Perfetti sconosciuti” e “Boston Marriage”

Piemonte dal vivo anche questo anno propone grazie al progetto “Teatro No Limits” l’audiodescrizione in diretta durante gli spettacoli “Perfetti sconosciuti” (12 febbraio) e “Boston Marriage” (15 aprile). Un’opportunità per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente – i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori. “Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Collaborazioni con il FAI e Abbonamento Musei

Tutte le stagioni comunali 2024-25, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Agli iscritti FAI e ai tesserati dell’ABBONAMENTO MUSEI è garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

Modalità di vendita

Il 24 settembre si aprono le vendite per le conferme dei vecchi abbonati e per l’acquisto dei biglietti dello spettacolo fuori abbonamento. Dal 1° ottobre fino alla fine del mese è possibile acquistare i nuovi abbonamenti e dal 15 ottobre sono vendita i biglietti dei singoli spettacoli in abbonamento. Gli abbonamenti e i biglietti singoli sono in vendita sia in teatro che online sul sito vivaticket.it.

TEATRO PER FAMIGLIE – RASSEGNA ASSOLI – 31° edizione

In collaborazione con Associazione Peppino Sarina – Amici del Burattino ODV

14 dicembre 2024 ore 18

AL CENTRO DI UNO STERMINATO DESERTO

di e con Domenico Bernini

Compagnia Domenico Bernini

5 gennaio 2025 ore 16.30

ASPETTANDO LA BEFANA

di e con Riccardo Pazzaglia

Compagnia Burattini di Riccardo

Ore 14.30 – Laboratorio di NAT – Natale Panaro e il cartoncino

12 gennaio 2025 ore 16.30

ATTENTI AL BEBE’

di e con Sandra Pagliarani e Emanuela Petralli

Compagnia Compagnia Nasinsù e Officine Duende

Ore 14.30 – Laboratorio di NAT – Natale Panaro e il cartoncino

2 febbraio 2025 ore 16.30

STORIE DI LUPI

burattini e pupazzi realizzati da Michele Callegher e Jimmi Davies

Compagnia Alberto De Bastiani

Ore 14.30 – Laboratorio di NAT – Natale Panaro e ilcartoncino

16 febbraio 2025 ore 16.30

LA GALLINELLA ROSSA

di Danilo Conti e Antonella Piroli

Compagnia CTP – Così Tanti Progetti

Ore 14.30 – Laboratorio di NAT – Natale Panaro e il cartoncino

2 marzo 2025 ore 16.30

A SPASSO CON SANDRONE

di e con Giorgio Gabrielli

Compagnia Giorgio Gabrielli

Ore 14.30 – Laboratorio di NAT – Natale Panaro e il cartoncino

TEATRO SCUOLA 2024 /2025

“TORTONA TEATRO GIOVANI”

In collaborazione con Coltelleria Einstein

Il progetto di incontro tra teatro e nuove generazioni si completa con la rassegna di Teatro Scuola organizzata da Piemonte dal Vivo con Coltelleria Einstein e in collaborazione con TING, che vive grazie alla partecipazione attiva dei docenti, delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi dell scuole primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado – coinvolti nei singoli luoghi.

Mercoledì 4 dicembre 2024 – ore 9

Scuole Primarie

IL GHIACCIAIO ANSELMO HA CALDO

Novità 2024

Di Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola

Con Giorgio Boccassi – Donata Boggio Sola

Regia di Giorgio Boccassi

Compagnia Coltelleria Einstein

Lunedì 16 dicembre 2024 – ore 9 e ore 11

Scuola Secondaria 1° grado e 2° grado

LA TREGUA DI NATALE

Di Giuseppe Di Bello

Con Marco Continanza

Regia di Giuseppe Continanza

Compagnia Anfiteatro

Martedì 18 febbraio 2025 – ore 10:00

Scuola Secondaria 1° grado

LAMPI DI(N)GENIO

di Sebastiano Amadio

con Sebastiano Amadio e Marco Andorno

Regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone

Compagnia Faber Teater

Mercoledì 19 febbraio 2025 – ore 10:00

Scuole Primarie

PICCOLI PRINCIPI E PRINCIPESSE

di Silvano Antonelli

con Silvano Antonelli

Regia di Enrico Messina

Compagnia Stilema

Mercoledì 26 febbraio 2025- ore 9 e ore 11

Scuola Secondaria 2° grado

X.T.C. 2

(prevenzione consumo stupefacenti)

Di Filippo Arcelloni, Antonio Russo, Enzo Valeri Peruta

Con Filippo Arcelloni e Enzo Valeri Peruta

Regia di Filippo Arcelloni

Compagnia Piacenza Kultur Dom

Martedì 18 marzo 2025 – ore 9 e ore 11

Scuole Primarie

L’USIGNOLO O DELL’AMICIZIA

di Monica Ceccardi e Cinzia Morandi

con Monica Ceccardi e Cinzia Morandi

Regia di Lorenzo Bassotto

Compagnia Teatro Pan in collaborazione con Bam!Bam! Teatro

Martedì 6 maggio 2025 – ore 9 e ore 11

Mercoledì 7 maggio 2025 -ore 9 e ore 11

Scuole dell’Infanzia

ABBRACCI

di Angelo Facchetti

con Stefania Caldognetto e Massimo Politi

Regia di Angelo Facchetti

Compagnia Teatro Telaio

